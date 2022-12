Inchiesta bilanci del Comune, non è ancora finita - Tempostretto

C'è una opposizione all'archiviazione di Accorinti e la sua amministrazione. E tra qualche giorno il caso Buzzanca va in Cassazione

MESSINA – E’ ancora aperta la partita giudiziaria legata alla regolarità dei bilanci del Comune di Messina. A metà dicembre infatti la Corte di Cassazione si esprimerà, probabilmente definitivamente, sul così detto Caso Buzzanca, mentre anche sugli accertamenti relativi ai bilanci dell’Amministrazione Accorinti potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

Qualcuno infatti si è opposto all’archiviazione dell’inchiesta per l’ex sindaco ed altri 24 tra giunta, dirigenti e revisori dei conti. Si tratta dell’avvocato Rosario Cucinotta, creditore del Comune e parte offesa nel procedimento, che ha proposto ricorso contro il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari.

Il Gip lo ha ascoltato, nell’udienza dello scorso 1 dicembre, e si è riservato di decidere. La decisione ovviamente a questo punto arriverà soltanto dopo la pronuncia della Suprema Corte sui bilanci 2009-2012 della giunta Buzzanca.

Al vaglio dei giudici di piazza Cavour, tra qualche giorno, c’è la sentenza decisa in appello a Messina nel novembre 2020 che ha confermato le assoluzioni già disposte in primo grado per l’ex sindaco e i rappresentanti della sua amministrazione.