Inchiesta sugli appalti a Trapani, ecco tutti i dettagli: il ruolo del messinese

Il ruolo di Christian Valerio negli appalti a Trapani e quell'addobbo di Natale galeotto....

E’ indagato anche per concorso in rivelazione di segreto d’ufficio Christian Valerio, il 45enne residente a Messina coinvolto nell’inchiesta della Procura e i Carabinieri di Trapani con al centro la figura di Dario Safina. Il deputato, sospesosi dal Pd, è ai domiciliari da ieri mentre Valerio ha la sola interdizione per un anno.

Il ruolo del manager messinese e tutti gli indagati

L’ipotesi di reato viene contestata al messinese in concorso proprio con Safina che da assessore ai Lavori pubblici gli avrebbe rivelato anzi tempo i dettagli e i tempi della pubblicazione del bando per il relamping e l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica, permettendogli di conoscere in anticipo l’importo a base d’asta e la stessa minuta dell’atto, nel 2021. Turbativa d’asta e corruzione sono invece i reati di cui sono sospettati in relazione al project financing degli stessi lavori, nel 2024. Al vaglio della Procura di Trapani ci sono i rapporti tra l’esponente politico e l’ingegnere ambientale, responsabile per la Sicilia della City green light, società di Vicenza che risulta a sua volta indagata insieme alle 4 persone coinvolte nel blitz di ieri e Rosario Bellofiore, di Mussomeli.

Galeotto fu l’albero di Natale

L’ipotesi della Procura di Trapani è che i rapporti tra Safina e Valerio fossero troppo stretti, tali da avvantaggiare la società vicentina negli appalti del Comune. I primi rapporti confidenziali vengono intercettati a Natale, quando Safina parla con un collaboratore delle luminarie per l’albero di Natale in una piazza di Trapani, spiegando che l’azienda ha speso 20 mila euro per gli addobbi natalizi e che però è meglio che la notizia non circoli perché ha dubbi sulla regolarità della sponsorizzazione.

Un’altra “sponsorizzazione”, invece, Safina la chiede apertamente a Valerio, quando gli sollecita l’invio tempestivo di 6 telecamere del valore di 800 euro l’una. Valerio acconsente. “A condizione che esce il bando il 30 marzo come mi hai promesso…”, aggiunge. Per Valerio il giudice ha disposto la misura in relazione ai reati di turbativa e corruzione, mentre per la City green light il giudice deciderà dopo l’udienza, da fissare, se revocare o sospendere l’assegnazione dei lavori, come chiesto dall’Accusa.