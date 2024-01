Incidente a Barcellona, muore 37enne

L'impatto lo scorso 26 dicembre nella frazione di Migliardo

Ha lottato tra la vita e la morte per due settimane al Policlinico di Messina ma, alla fine, purtroppo non ce l’ha fatta. E’ morto il 37enne Antonino Candita, macellaio di Barcellona Pozzo di Gotto che lo scorso 26 dicembre era rimasto coinvolto in un incidente, nella frazione di Migliardo.

Alla guida della sua moto Bmw, era finito contro una Fiat Panda parcheggiata. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica sono in corso. L’uomo era conosciuto in città per la sua macelleria di via Moleti, in centro città.