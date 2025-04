Incidente a Faro Superiore, un’auto si ribalta

Impatto fra due automobili a Messina

MESSINA – Ancora un incidente a Messina. Impatto fra due macchine a Faro Superiore e una si è ribaltata. Sul posto la polizia municipale, che abbiamo contattato. Non sappiamo ancora se ci siano feriti.

Ieri un altro incidente a Ganzirri, con due feriti e un’altra auto ribaltata. E un incidente mortale a Taormina.

Il 2024 un anno nero per gli incidenti nel Messinese

È stato un anno nero per le morti sulle strade, il 2024. Tanti i casi di incidenti dagli esiti tragici, sia in città che nella provincia di Messina. Troppe le vittime tra i giovanissimi. I numeri sono talmente alti che, dopo il dossier con i dati dei primi sei mesi del 2024, la Prefettura ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

964 gli incidenti tra Messina e provincia, con 773 feriti e 14 morti, solo nei primi sei mesi del 2024, per fare un esempio. Negli ultimi tre mesi del 2025 gli incidenti in moto in città hanno fatto registrare 4 morti.

