Taormina. Incidente mortale in via Pirandello: la vittima è un 47enne di Giardini

Daniele Catanzaro viaggiava in sella al suo scooter quando avrebbe perso il controllo finendo contro un muretto

TAORMINA – Tragedia ieri sera a Taormina dove un 47enne di Giardini Naxos, Daniele Catanzaro, ha perso la vita in un incidente sulla via Luigi Pirandello. L’uomo, intorno alle 21.30, viaggiava in direzione mare in sella ad uno scooter Piaggio Beverly, quando, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto con un muretto posto ai lati della strada gli è stato fatale. Daniele Catanzaro ha perso la vita sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.