 Incidente a Mili, come sta il 16enne ferito

Incidente a Mili, come sta il 16enne ferito

Alessandra Serio

Incidente a Mili, come sta il 16enne ferito

martedì 14 Aprile 2026 - 17:36

Il bollettino medico sul ragazzo che ha avuto la peggio nello scontro auto-moto. Cosa dicono gli accertamenti

Messina – E’ in prognosi riservata al Policlinico il sedicenne coinvolto nell’incidente stradale verificatosi stamani a Mili.

Incidente a Mili, come sta il giovane ferito

Il giovanissimo, che era in sella ad un motorino, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed i medici monitorano le sue condizioni, sperando in un miglioramento nelle prossime ore. Preoccupano in particolare le complicanze alla milza.

Gli accertamenti sullo scontro auto-moto

Intanto gli agenti della sezione Infortunistica, coordinati dall’ispettore Giovanni Arizzi e dal comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto tra un’auto e due motocicli. Ad avere la peggio è stato proprio il sedicenne, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale universitario. L’impatto è avvenuto sulla Statale all’altezza di Mili Marina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED