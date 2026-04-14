Incidente a Mili, come sta il 16enne ferito

Il bollettino medico sul ragazzo che ha avuto la peggio nello scontro auto-moto. Cosa dicono gli accertamenti

Messina – E’ in prognosi riservata al Policlinico il sedicenne coinvolto nell’incidente stradale verificatosi stamani a Mili.

Incidente a Mili, come sta il giovane ferito

Il giovanissimo, che era in sella ad un motorino, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed i medici monitorano le sue condizioni, sperando in un miglioramento nelle prossime ore. Preoccupano in particolare le complicanze alla milza.

Gli accertamenti sullo scontro auto-moto

Intanto gli agenti della sezione Infortunistica, coordinati dall’ispettore Giovanni Arizzi e dal comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto tra un’auto e due motocicli. Ad avere la peggio è stato proprio il sedicenne, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale universitario. L’impatto è avvenuto sulla Statale all’altezza di Mili Marina.