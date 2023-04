Incidente in monopattino, muore 41enne a Barcellona - Tempostretto

La vittima è il 41enne Giuseppe Tindaro Clemente. E' spirato poco dopo l'arrivo al PS. Ancora da chiarire la dinamica

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – E’ costato la vita ad un quarantunenne l’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nella cittadina del Longano. L’uomo è stato trovato riverso a terra da un passante, in una pozza di sangue, accanto al suo monopattino. La vittima è il 41enne Giuseppe Tindaro Clemente.

Un’ambulanza del 118 lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo dove è morto poco dopo il ricovero.

Indagini in corso per chiarire cosa ne ha causato la tragica caduta. Non si esclude un incidente autonomo né un’auto pirata. Saranno le immagini della video sorveglianza di zona a dare qualche indicazione più precisa.