Incidente in tangenziale di Messina. Niente feriti ma lunghe code - Tempostretto

L'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo

Incidente intorno alle 13 in tangenziale di Messina. L’autista di un camion ha perso il controllo del suo mezzo all’uscita della galleria Camaro, in modo autonomo, andando a sbattere contro un muretto laterale.

Nessuna grave conseguenza, per fortuna, né per l’autista né per gli occupanti degli altri mezzi in transito.

Lunghe code, però, in direzione Messina Boccetta. Gli automobilisti hanno dovuto attendere fino ad un’ora prima che la situazione si sbloccasse.