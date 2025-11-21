 Incidente in tangenziale di Messina tra gli svincoli di Centro e Boccetta

Redazione

venerdì 21 Novembre 2025 - 13:30

Lunghe code, in direzione nord, sin dallo svincolo di Gazzi

Incidente oggi in Tangenziale di Messina, all’interno di una delle gallerie nel tratto tra Messina Centro e Messina Boccetta.

L’incidente, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ha visto il coinvolgimento di un camion che, per cause non ancora chiare, si è trovato parzialmente di traverso sulla carreggiata all’interno del tunnel.

Le conseguenze sul traffico sono immediate e significative. La circolazione è fortemente rallentata e si registrano lunghe code e incolonnamenti a partire dallo svincolo di Messina Gazzi, con pesanti ripercussioni per chiunque si trovi a percorrere quel tratto della tangenziale.

Forze dell’ordine sul posto per gestire la situazione, fare i rilievi e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

