Incidente in viale della Libertà, non ce l'ha fatta Antonio Miloro - Tempostretto

MESSINA – L’azienda di famiglia, l’ippica, il suo cane e la sua famiglia. Erano queste le passioni di Antonio Miloro, morto in ospedale dove era stato ricoverato dopo l’incidente stradale avvenuto in viale della Libertà il 25 luglio scorso.

Il 61enne era arrivato al Papardo già in gravi condizioni e posto subito in Rianimazione. I medici hanno tentato il tutto per tutto per strapparlo alla morte, ma oggi pomeriggio si è spento.

Molto noto in città, Antonio era impegnato nella storica azienda di legnami e arredamenti.

L’incidente fatale

L’impatto, lunedì scorso, era stato violentissimo. La Smart sulla quale Antonio viaggiava in direzione sud, arrivata nei pressi del MuMe è andata a sbattere prima contro alcune auto in sosta, poi si è ribaltata. Dall’abitacolo è fuggito il suo amato cane. Antonio, invece, non è riuscito a liberarsi e i soccorsi hanno lavorato a lungo per estrarlo e portarlo in ambulanza all’ospedale di Sperone.