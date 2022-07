Incidente a Milazzo, la movida in lutto per Antonio Leto

Amici e parenti piangono la scomparsa di Antonio Leto, il centauro coinvolto nell’incidente verificatosi a Milazzo. Lutto anche dalla movida milazzese

MILAZZO – La città di Milazzo piange la scomparsa di Antonio Leto, il centauro che nella giornata di ieri ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi nella zona di Ponente. In lutto amici e parenti, sgomenti e increduli per l’accaduto. Sui social sono diversi i messaggi di vicinanza alla famiglia del giovane.

Ma Antonio Leto era molto conosciuto anche nell’ambiente della movida milazzese, a causa del suo lavoro come barman. Diversi i locali che ieri hanno deciso di annullare serate ed eventi, in segno di cordoglio.

«Una tragica notizia oggi ha purtroppo colpito noi tutti –si legge sulla pagina di un locale del milazzese- Lo staff dell’Horizon si stringe attorno alla famiglia Leto per la perdita del caro Antonio. Per questo, distrutti dal dolore, oggi non ci sentiamo di festeggiare nulla. Serata annullata».

Messaggi di lutto anche dalla discoteca Paradiso, che ha voluto ricordare Antonio in un post sui social: «Antonio era una parte fondamentale del nostro team e il suo sorriso continuerà a ispirare il nostro lavoro. Oggi piangiamo un grande lavoratore, un giovane brillante e un professionista stimato e amato».

Piange la scomparsa di Antonio anche il mondo dello sport. Sui canali social di una palestra del comprensorio si legge: «La proprietà e tutto lo staff insieme ai colleghi e ai compagni di corso si stringono al dolore della famiglia Leto per quanto accaduto oggi. Dream Fitness ricorda Antonio e la sua passione per lo sport piangendo tutti insieme per la prematura scomparsa di un giovane di cuore e bontà riconosciuta da tutti».