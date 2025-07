Incidente mortale a Patti, indagato il conducente del furgone

E' un 56enne di Montalbano Elicona, a giorni l'autopsia sul corpo di Andrea Trimarchi

Messina – E’ una tragedia che coinvolge un intero circondario quella di Andrea Trimarchi, l’imprenditore nautico vittima dell’incidente stradale avvenuto nell’area industriale di Patti. La comunità si è stretta intorno alla giovane moglie e alle figlie piccole del 51enne, in attesa di capire cosa è accaduto quel tragico pomeriggio.

Indagato conducente del furgone

La Procura di Patti ha iscritto nel registro degli indagati il 56enne di Montalbano Elicona al volante del furgone Fiat Doblò che ha impattato con la Morini 650 in sella alla quale Andrea procedeva in direzione di San Piero Patti. Anche il mezzo di lavoro procedeva in salita, nella stessa direzione. Gli accertamenti servono a stabilire dinamica ed eventuali responsabilità nello schianto tra i due mezzi.

Lo scontro moto-Doblò

I rilievi effettuati a caldo dalla Polizia stradale sembrano suggerire una mancata precedenza ma saranno gli accertamenti tecnici, già affidati ad un consulente dalla Procura di Patti, a fornire i maggiori elementi. Il conducente è già stato invece sottoposto ad alcool e drug test, per verificarne le condizioni alla guida, mentre all’inizio della prossima settimana sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Andrea Trimarchi. Soltanto dopo potranno essere celebrati i funerali.