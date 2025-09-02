Incidente mortale, Letojanni a lutto per Antonino Moscheo

I funerali domani pomeriggio nella sua cittadina, dove il 72enne aveva lavorato nel settore dell'edilizia

Taormina – Dolore e choc a Letojanni per la morte di Antonino Moscheo, il 72enne coinvolto in un incidente sulla Ss 114 avvenuto ieri mattina intorno le 9 e poi spirato in ospedale a Taormina. L’uomo, che aveva lavorato nell’edilizia, era noto e benvoluto nella cittadina jonica dove suo figlio opera nel settore della ristorazione. Uno choc per gli abitanti di Letojanni, che ora si stringeranno intorno alla famiglia al funerale previsto per domani pomeriggio.

Cosciente dopo l’incidente

Dopo aver accusato il malore che ha causato la perdita di controllo dello scooter e la caduta nella scarpata, ieri mattina, le condizioni del 72enne sembravano infatti buone: l’uomo, malgrado il forte dolore alla gamba che faceva sospettare una frattura, si è rialzato autonomamente, ha atteso i soccorsi, ha chiesto ad un passante che lo scooter venisse riportato a casa ed ha atteso la moglie, giunta sul posto.

Il tragico epilogo

Il 118 l’ha poi trasportato al vicino San Vincenzo Sirina, dove è giunto cosciente. Nel pomeriggio però le sue condizioni sono precipitate e il suo cuore ha smesso di battere.