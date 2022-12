Incidente nella A20, sempre chiusa la galleria Telegrafo e al via i lavori per il ripristino - Tempostretto

L'obiettivo del Cas è di riuscire ad assicurare la riapertura entro il 31 dicembre. Aggionamenti anche dal Cov in prefettura

MESSINA – Un Tir in fiamme e il rogo divampato all’interno della galleria Telegrafo sulla A20. Un incidente, alla vigilia di Natale, che ha determinato la chiusura al transito della tratta Boccetta-Rometta in direzione Palermo. La galleria Telegrafo rimane chiusa. Lo sarà per diversi giorni e dal 27 dicembre partono i lavori.

Comunica il Cas, Consorzio per le autostrade siciliane: “A seguito delle elevate temperature registrate, che hanno lambito i 450 gradi centigradi, al momento sono in corso tutte le indagini strutturali utili a scongiurare eventuali danni alla calotta della galleria. Nella giornata del 25 dicembre, una corsia è stata riaperta per consentire il passaggio dei veicoli di emergenza e dal 27 dicembre partiranno i primi lavori per provvedere al ripristino dell’illuminazione e dell’asfalto fuso, con scarificazione e nuova pavimentazione”.

L’obiettivo? Riaprire la galleria il 31 dicembre

Di conseguenza, al momento non è ancora possibile procedere ad una stima precisa di quanti giorni occorreranno alla riapertura della tratta. L’obiettivo del Cas è di riuscire ad assicurare la riapertura della galleria entro il 31 dicembre.

Il Cov monitora la situazione dei disagi nella viabilità e punta alla riapertura di almeno una corsia di marcia

L’incidente nella galleria Telegrafo provoca seri problemi per la viabilità. Così il Cov, Centro operativo per la viabilità, è stato attivato presso la prefettura e continua il monitoraggio della situazione. Fanno sapere i rappresentanti del Centro: “Al momento la viabilità alternativa lungo la SS113 è scorrevole ma già domani potrebbero determinarsi nuovi problemi. Domattina, 27 dicembre, si terrà una nuova riunione operativa in prefettura per coordinare gli ulteriori interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza per i servizi di emergenza, contenere i disagi all’utenza e, in particolare, valutare il cronoprogramma degli interventi di ripristino predisposto dal Cas. L’obiettivo è quello di giungere al più presto, e in sicurezza, alla riapertura di almeno una corsia di marcia“.

Al momento, l’unica viabilità alternativa in direzione Palermo per i mezzi pesanti è rappresentata dalla A18 verso Catania e poi la A19 in direzione Palermo. “A tal fine, è di fondamentale importanza la collaborazione assicurata dalle compagnie di navigazione nel continuare a diffondere continui messaggi agli autotrasportatori in transito sullo Stretto”, aggiungono gli esponenti del Centro operativo per la viabilità.

