Incidente stradale a Nizza: conducente positivo all’etilometro e con veicolo intestato a defunto

Donna non rispetta lo stop e causa un sinistro. 40enne multato e denunciato

NIZZA – È di un indagato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche il bilancio dei rilievi di un incidente stradale verificatosi a Nizza di Sicilia, in via “Romeo” all’intersezione con via Umberto I. Un’auto condotta da una donna non ha rispettato lo stop e ha impattato con un’altra vettura proveniente da Messina e diretta a Catania, guidata da M.S., 40enne residente a Roccalumera. Il giovane automobilista presentava alitosi alcolica e linguaggio sconnesso. Per questo motivo, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal Comandante Daniele Lo Presti, lo hanno sottoposto ad accertamenti alcolemici con etilometro, fornito dalla Compagnia dei carabinieri di Messina Sud tramite la stazione dei carabinieri di Roccalumera.

L’esito del test è stato positivo, con un tasso di 0,89 g/l nell’espirato. M.S. è stato quindi deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza di alcol (reato contravvenzionale punito con ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi) e il suo documento di guida è stato ritirato per la successiva sospensione da sei mesi ad un anno.

Inoltre, l’auto condotta da M.S. risultava intestata ad una persona defunta nel 2014. Per questo motivo, è stata contestata anche la sanzione per mancato aggiornamento della carta di circolazione (ritiro del documento e ammenda di 363 euro).