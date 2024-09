Incidente sul lavoro a Fiumedinisi, ferito 46enne di Messina

Un pezzo di legno gli si è conficcato nell'addome. E' in ospedale per accertamenti ma non pare grave

E’ stato ferito di striscio all’addome l’operaio messinese coinvolto nell’incidente avvenuto in un cantiere di Fiumedinisi. L’uomo è stato ricoverato al Policlinico di Messina dove i medici si sono riservati la prognosi in attesa degli esiti degli accertamenti disposti, ma non temono per la sua vita.

Il 46enne era a lavoro nel cantiere di costruzione di un hotel nei pressi del torrente, quando si è ferito incidentalmente all’addome con un pezzo di legno. Soccorso dal 118, è stato medicato ma trasportato comunque in ospedale. Sul posti i Carabinieri della Compagnia Messina sud che hanno effettuato un primo sopralluogo.