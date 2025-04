Il Messina torna ad allenarsi, Crimi carica l’ambiente: “Diamo tutto fino all’ultimo”

Il centrocampista peloritano a tutto tondo sul momento della squadra e sulla partita con la Juventus di domenica chiama il pubblico: "Lo Scoglio deve essere il più caldo possibile"

MESSINA – I biancoscudati tornano ad allenarsi dopo la vittoria di sabato contro il Foggia. Dopo due giorni di riposo per Pasqua e pasquetta la squadra agli ordini di mister Antonio Gatto si è allenata al Franco Scoglio. Dopo l’allenamento in mixed zone si è presentato Marco Crimi che ha raccontato il momento della squadra: “Era importantissimo portare a casa i tre punti e non bisogna lesinare energie, abbiamo dato tutto e dobbiamo continuare fino all’ultimo. Da qualche mese a questa parte le giornate normali sono state poche e ormai sappiamo come affrontarle. I ragazzi che c’erano avevano già capito l’importanza della piazza non c’è stato bisogno della mia messinesità. Sento e percepisco l’affetto della gente a prescindere dalle situazioni, sono felice e convinto che ci sarà una bella cornice di pubblico domenica”.

Il centrocampista ha continuato: “Ogni stagione è sempre diversa, sono contento di essere qui in questo preciso momento, sono felice di aver fatto questa scelta di vestire finalmente la maglia del Messina. Per quello che ci aspetta sappiamo che tutti e tre gli stadi (Messina, Casertana e Foggia, ndr) sono caldi e complicati anche il nostro lo è e dobbiamo portarlo dalla nostra per renderlo più caldo possibile”.

Sulla situazione esterna al campo aggiunge: “Settimana scorsa abbiamo visto che alcuni imprenditori si sono fatti avanti, sono gesti importanti anche se sembrano piccoli, ringraziamo in particolare Barbera che ha lasciato la sua quota. Noi metteremo tutto in campo e fuori sono convinto sarà lo stesso”. Infine sull’ultima partita da giocare, spostata da sabato a domenica sera: “Partite come quella contro la Juventus ne ho giocate molte, sono complicate perché loro sono spensierati, dobbiamo essere più concentrati del solito e fare attenzione”.

