Incidente sulla A18 a Letojanni, non ce l’ha fatta il 16enne Marco De Luca

Il giovane di Giampilieri, studente del "Cuppari", è deceduto oggi al Policlinico, dove era ricoverato da domenica

MESSINA – Marco De Luca, 16enne di Giampilieri, è morto oggi al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da domenica mattina in seguito a un incidente avvenuto sull’autostrada A18 Messina-Catania. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi.

L’auto sulla quale viaggiava Marco, con altri 4 amici, una Smart forFour, stava percorrendo l’autostrada in direzione Messina, quando, all’altezza dell’abitato di Letojanni (in un tratto a doppio senso di circolazione), si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi e rimanendo sospesa in posizione verticale all’interno dello spartitraffico.

Le condizioni del sedicenne, studente del “Cuppari”, sono subito apparse molto gravi. Feriti ma non in pericolo di vita, invece, gli altri 4 giovani: un 15enne, due 18enni e un 19enne, tutti residenti nella zona sud di Messina. Dopo i primi soccorsi, tre feriti sono stati trasportati al Policlinico, mentre altri due al Piemonte (successivamente sono stati trasferiti anche loro al Policlinico).

Il più grave, Marco De Luca, era stata ricoverato in Rianimazione al Policlinico con prognosi riservata. Purtroppo le sue condizioni si sono via via aggravate, fino al decesso avvenuto oggi. Un dolore insopportabile per i genitori e i familiari. Una tragedia immane che ha gettato nello sconforto la comunità di Giampilieri.

La sua scuola: “Increduli e sgomenti”

Ed ecco il messaggio della sua scuola su Facebook: “Increduli e straziati, tutti noi, membri della grande famiglia del Cuppari- Minutoli-Quasimodo, stringiamo in un abbraccio fortissimo la famiglia di Marco, il nostro giovane leone dal cuore grande, che non è riuscito a vincere la sua ultima battaglia, lasciando nella nostra comunità e nel cuore di chi lo ama un dolore devastante. Continueremo a rivedere il tuo sorriso tra i corridoi della scuola, dolce Marco. Non ti dimenticheremo”.