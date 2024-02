Incidente in autostrada: 16enne in codice rosso al Policlinico e 4 feriti

È avvenuto sulla Catania-Messina all'altezza di Letojanni

MESSINA – Incidente intorno alle 5 di mattina in autostrada e cinque giovani feriti. Uno di loro è grave e ha 16 anni. I cinque erano a bordo di un’auto che si è ribaltata, all’altezza di Letojanni, da Catania verso Messina, senza coinvolgere altri veicoli. Sono intervenuti la polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, in particolare per liberare un ragazzo all’interno della macchina.

Tutti e cinque giovanissimi – due minori, due diciottenni e un diciannovenne – sono stati distribuiti in ospedale tra Policlinico (tre) e Piemonte di Messina (2) a causa delle ferite. Il sedicenne in codice rosso al Policlinico e la sua situazione è critica. Un altro dei ragazzi, sempre nello stesso ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni e l’altro è tenuto sotto osservazione.