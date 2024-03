Incidente sulla A18, grave bambino di 10 anni. Era di ritorno da una partita di calcetto a Messina

Il bambino trasportato in elisoccorso in ospedale, lunghe code in seguito all'attivazione dell'uscita obbligatoria a Fiumefreddo

Un tranquillo ritorno da una partita di calcetto si è trasformato in tragedia per una famiglia catanese lungo l’autostrada A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione di Catania. Un incidente stradale autonomo ha lasciato un bambino di 10 anni in gravi condizioni, mentre sua madre e il fratello maggiore riportavano ferite di minore entità.

Erano circa le 13 quando l’auto, una Audi A4, con a bordo la madre, i suoi due figli e diretti verso Catania dopo una partita di calcetto a Messina, ha perso il controllo, finendo la corsa contro un muro di contenimento. Il bambino di 10 anni è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania in condizioni critiche. Fortunatamente, il fratello maggiore ha riportato solo lievi escoriazioni, mentre la madre, visibilmente sotto choc, non è stata in grado di ricordare l’accaduto. Si ipotizza che possa aver avuto un malore che ha contribuito all’incidente.

L’impatto dell’incidente è stato significativo anche sul traffico, con l’attivazione dell’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per i veicoli diretti a Catania. Lunghe code si sono formate lungo il tratto interessato, creando disagi per i viaggiatori. Le indagini sull’incidente sono state affidate alla Polstrada di Giardini Naxos, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto per comprendere le cause che hanno portato a questa tragica situazione.

In attesa di ulteriori sviluppi e di una completa ricostruzione dell’incidente, la comunità resta in attesa di notizie sulle condizioni del piccolo coinvolto, sperando in una pronta guarigione e cercando di sensibilizzare sempre più sull’importanza della sicurezza stradale.