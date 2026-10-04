Il messinese Francesco Nicolosi è la vittima dell’incidente in scooter sulla A20

L'impatto fatale di stamattina sull'autostrada Messina-Palermo all'uscita di Falcone

MESSINA – Ancora un messinese morto in strada. Il 38enne Francesco Nicolosi è la vittima dell’incidente di stamattina. Sull’autostrada A20 Messina-Palermo, al chilometro 57+700, in direzione Palermo, vicino allo svincolo di Falcone, è avvenuto l’impatto fatale con l’asfalto, dopo aver perso il controllo dello scooter, per l’uomo alla guida di una Yamaha TMax.

Le indagini della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto sono in corso e potrebbe trattarsi di un incidente autonomo.

La passione per lo scooter con il Club Fnp Motors Messina Asd

Proprio alcune ore fa Francesco Nicolosi, a bordo del suo scooter, era in diretta Facebook per raccontare del giro domenicale con tanti altri soci del Club Fnp Motors Messina Asd. Il suo svago preferito, come si evince dai social. Un impegno costante e nella diretta non mancava di sottolineare che era il suo giorno di onomastico, augurando a tutti una “santa domenica”.

“Una grande passione che ci circonda”, evidenziava Nicolosi, riferendosi alla guida del mezzo a due ruote. E pochi giorni fa aveva espresso parole di vicinanza alla famiglia Galli per la perdita della 17enne Rebecca Galli, vittima di un incidente stradale a Messina.

Così raccontava la sua realtà associativa: “Il nostro Club nasce da meno di un anno e, in così poco tempo, siamo riusciti a costruire qualcosa di davvero speciale. Ogni nuova persona che entra a far parte di questa famiglia rappresenta per noi una grande soddisfazione. Noi continueremo sempre a portare avanti il nostro modo di vivere il Club: stare insieme, divertirci, rispettarci e condividere chilometri, emozioni e momenti che restano nel cuore”.

Francesco Nicolosi lavorava in un centro smartphone.