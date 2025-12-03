Incidenti stradali, a Messina 16 morti e 831 feriti nei primi 7 mesi dell’anno

Il dato, relativo a tutta la provincia, è stato discusso in Prefettura. Annunciate iniziative per ridurre il numero di sinistri

MESSINA – Nei primi sette mesi del 2025 a Messina e provincia si sono verificati 1310 incidenti, con un bilancio complessivo di 16 morti e 831 feriti. La maggior parte dei sinistri si è verificata nei centri abitati, in particolare negli incroci e poi, a seguire, nei rettilinei, nelle gallerie e in curva. Le principali cause di incidentalità stradale sono state la velocità eccessiva, il mancato rispetto delle precedenze, la distrazione e le manovre irregolari, mentre per quanto che concerne le fasce orarie più frequenti sono stati gli incidenti in fascia diurna e pomeridiana, mentre gli incidenti con maggior gravità si sono registrati di notte.

E’ la sintesi dei dati forniti oggi in Prefettura dal comandante della Polizia Stradale di Messina, in occasione della riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale. Dall’analisi dei dati, sono emersi, in linea con il dato nazionale, segnali di miglioramento. In lieve diminuzione è risultato infatti il numero di incidenti riconducibili all’utilizzo di alcol e droghe, nonostante la prefetta Cosima Di Stani abbia sottolineato come il dato permanga elevato e preoccupante e che occorre mettere in campo ogni strategia per diminuirne il numero.

Le strategie per ridurre gli incidenti stradali

La prefetta ha invitato i rappresentanti dell’Atm di Messina, dell’ACI e del Comune ad assumere iniziative concordate per incentivare ulteriormente l’utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto nelle ore serali, da parte dei giovani.

L’Asp ha invece annunciato la riproposizione per il periodo invernale dell’iniziativa “Vacanze con i fiocchi”, già sperimentata durante l’estate con la distribuzione di etilotest nelle discoteche, al fine di promuovere consapevolezza e sicurezza tra i giovani. L’ACI ha manifestato l’intenzione, in collaborazione con l’ASP e le altre istituzioni (Comune e scuole), di promuovere campagne di sensibilizzazione alla guida sicura, coinvolgendo testimonial d’eccezione del mondo culturale e sportivo.

La condizione delle strade e la mancanza di sicurezza

Durante la riunione, la prefetta Cosima Di Stani ha richiamato gli Enti competenti a prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e autostradale, rilevando, per quest’ultimo, anche l’esigenza di proseguire l’attività di ripristino delle migliori condizioni possibili di illuminazione nelle gallerie e sulla tangenziale. Attività. già avviata dal CAS ma non ancora completata.

Anche il Comune ha manifestato l’intenzione di continuare l’opera di manutenzione e rifacimento del manto stradale già in atto, nonché di contrastare l’eccesso di velocità con strumenti quali dossi e rotatorie, oltre che di mettere in campo azioni di prevenzione e repressione della sosta selvaggia.