Incivile natalizio - Tempostretto

L'arroganza di automobilisti maleducati non dà tregua nemmeno nel periodo natalizio.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Meno male che a Natale “siamo tutti più buoni”. Non a Messina a quanto pare. Per la serie “Passeggini, disabili e famiglie con bimbi, statevene a casa perché la città appartiene a Me”.

In effetti l’immagine inviata mostra come la macchina parcheggiata sulle strisce pedonali e all’angolo del marciapiede ostacoli il transito di pedoni e disabili. Insomma l’arroganza di automobilisti maleducati non dà tregua nemmeno nel periodo natalizio.