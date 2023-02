Incuria e abbandono nella piazzetta Attilio Salvatore - Tempostretto

La segnalazione

MESSINA – Piazzetta Attilio Salvatore, Viale della Libertà, la segnalazione di un lettore: “Incuria e abbandono: il perfetto biglietto da visita per i turisti che approdano in città sbarcando, dai traghetti Caronte. Alla quantità di ortiche a farla da padrone, si aggiungano i vasi in cemento, che un tempo avevano tenuto le giovani palme; le stesse palme, ormai cresciute a dismisura, probabilmente mai potate; la siepe ridotta a un muro di foglie secche e, dulcis in fundo, deiezioni canine, sorci e sacchetti di spazzatura.

Più volte, negli anni, abbiamo segnalato il degrado in cui versa la villetta dedicata al politico messinese Salvatore, membro dell’Assemblea costituente. E più volte la villetta è già stata ripulita da volontari e attivisti.