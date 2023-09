Indagine sull'Asp, il commissario Alagna si dimette - Tempostretto

Mercoledì sarà davanti al Giudice per le indagini preliminari

MESSINA – Il commissario dell’Asp, Bernardo Alagna, ha deciso di lasciare l’incarico. La decisione è stata annunciata nel corso della giornata in cui è emersa la notizia dell’indagine che lo vede implicato per corruzione. Domattina, mercoledì, Alagna sarà davanti al giudice per le indagini preliminari Ornella Pastore. La Procura ha chiesto la sospensione. Alagna, è indagato insieme ad altri quattro medici. Si tratta dei palermitani Edmondo Palmeri e Marcello Mezzatesta, il barcellonese Gaetano Torre e il mistrettese Domenico Sammataro. Sono coinvolti in un’indagine per corruzione.