Indice di sportività, Messina al 70esimo posto

La classifica del Sole 24 Ore. Nel 2024 era 75esima, nel 2023 72esima, nel 2022 60esima e nel 2021 82esima

La provincia di Messina si posiziona al 70° posto nell’Indice di sportività del 2025, la graduatoria stilata dal Sole 24 Ore in collaborazione con la divisione Sport di Pts. In Sicilia al primo posto c’è Trapani, 67esima.

Il rapporto, giunto alla sua 19ª edizione, analizza la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi a livello locale. Il risultato di Messina si inserisce in un quadro che vede il Mezzogiorno generalmente in difficoltà.

La classifica generale vede Trento in testa, seguita da Firenze e Milano. Tra le prime dieci rientrano anche Bologna, Genova e Torino. Il podio delle province del Sud e Isole è guidato da Cagliari, decima in classifica generale e migliore del Sud e Isole. Solo dopo diverse posizioni, al 43°, si trova Napoli, seguita da Teramo e Bari.

L’indice si basa su 32 indicatori, raggruppati in quattro aree tematiche: la struttura sportiva, gli sport di squadra e individuali, e le relazioni tra sport, economia e realtà sociale.

Il risultato di Messina

Messina è all’81esimo posto per struttura sportiva, al 60esimo per sport di squadra, al 72esimo per sport individuali, al 63esimo per sport e società. Nel dettaglio:

Struttura sportiva: Atleti tesserati (45°), Tecnici e Ufficiali di Gara (65°), Enti Promozione Sportiva (78°), Tasso di praticabilità sportiva (31°), Attrattività eventi sportivi (80°), Discipline Sportive Associate (86°), Investimenti nello sport (67°).

Sport di squadra: Calcio professionisti (62°), Calcio dilettanti (57°), Basket (38°), Volley (35°), Altri sport di squadra (79°), Società dilettanti (15°), Squadre e territorio (56°).

Sport individuali: Ciclismo (60°), Atletica (84°), Nuoto (63°), Tennis (29°), Sport Invernali (76°), Sport dell’acqua (22°), Sport indoor (42°), Sport outdoor (90°), Motori (55°).

Sport e società: Sport e Bambini (76°), Sport femminile (64°), Sport e Amatori (72°), Sport paralimpico (21°), Formazione per lo sport (29°), Media per lo sport (63°), Imprese per lo sport (83°), Sport e Turismo-Natura (61°), Sport Storia e Cultura (72°).