“Individualisti si cresce”, lo psicoterapeuta Domenico Barrilà al Maurolico

Incontro venerdì 30 maggio rivolto a ivolto a studenti, educatori e specialisti. E organizzato dall’Osservatorio politiche per i giovani “Lucia Natoli”

MESSINA – Incontro con Domenico Barrilà, analista adleriano e scrittore, venerdì 30 maggio, alle ore 9.30, nell’aula magna del liceo classico “Maurolico”. L’evento rivolto a studenti, educatori e specialisti, e organizzato dall’Osservatorio politiche per i giovani “Lucia Natoli” nell’ambito del progetto “Giornate dell’ascolto”, rappresenta un’occasione significativa per esplorare le tematiche della psicologia e della crescita personale. L’incontro con Domenico Barrilà approfondisce i concetti esposti nel suo libro “Individualisti si cresce”, evidenziando come il contesto sociale e familiare influenzi la formazione dell’identità personale.

Un’occasione per un confronto diretto con l’autore, creando uno spazio di riflessione condivisa su tematiche di grande attualità ed è rivolto a studenti e genitori. Porterà i saluti la dirigente scolastica Giovanna De Francesco e interverrà con l’autore lo psicoterapeuta Angelo Costantino, già Garante per l’Infanzia e l’adolescenza del Comune di Messina.

Collabora all’evento la libreria Mondadori Bookstore (ex Ciofalo, via Consolato del Mare 35), dove Domenico Barrilà sarà nel pomeriggio, alle 18.30, per un incontro organizzato dal collettivo di “Messinascrive”. Introduce i lavori Eliana Camaioni con interventi di Alessandro Carrozza, Federico Ferrara e Alda Sgroi.

IL TEMA

L’individualismo ammala la tua vita senza che tu ne abbia coscienza, rendendoti agente di infezioni verso i tuoi simili, a cominciare da quelli più vicini, i tuoi figli, ai quali complicherai la vita senza che ti sfiori il dubbio di averlo fatto davvero. Penserai di essere immune dall’individualismo, tu. Ti conosci bene, lo sai per certo. Se non fosse che l’individualismo è un vero mago dei travestimenti, oltre a essere il più potente e diffuso tra i virus perché privo di sintomi appariscenti.

Nelle pagine del libro “Individualisti si cresce” (ed. Feltrinelli) di Domenico Barrilà inizierai a guardare in faccia questo trascurato nemico, a vederne le forme attraverso le quali si infiltra nelle tue relazioni e nei tuoi atti educativi. Potrebbe essere l’occasione per imparare a conoscerti meglio e a sistemare qualche scaffale in disordine dentro di te.

L’AUTORE

Domenico Barrilà analista adleriano e scrittore, è autore di una trentina di volumi, quasi tutti ristampati, molti tradotti all’estero, l’ultimo dei quali, “Individualisti si cresce” (Ed. Feltrinelli), approfondisce gli effetti nefasti dell’educazione individualistica sul destino dei singoli e delle comunità.