 Industria Felix. Premio al Birrificio Messina per la stabilità finanziaria

Industria Felix. Premio al Birrificio Messina per la stabilità finanziaria

Redazione

Industria Felix. Premio al Birrificio Messina per la stabilità finanziaria

sabato 02 Maggio 2026 - 15:30

Inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza

Il Birrificio Messina è stato insignito dell’Alta Onorificenza di Bilancio durante il 70° evento Industria Felix – L’Italia che compete.

Un appuntamento che punta a valorizzare e premiare le migliori aziende capaci di distinguersi per sostenibilità, stabilità finanziaria e innovazione. 79 le realtà del Centro Italia e delle isole selezionate quest’anno e tra queste la Cooperativa Birrificio Messina, scelta a seguito di una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza, in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno fiscale 2024.

L’evento, ospitato nella prestigiosa cornice di Palazzo Brancaccio a Roma, ha celebrato le imprese più virtuose sulla base di analisi oggettive di bilancio e indicatori economici.

La manifestazione, organizzata da Industria Felix Magazine, si conferma un punto di riferimento nazionale per valorizzare le realtà imprenditoriali più competitive.

Con questo riconoscimento, il Birrificio Messina entra a far parte delle migliori imprese performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente. “Un altro risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente negli stabilimenti del nostro birrificio – dichiara Mimmo Sorrenti, presidente della cooperativa. Con la nostra esperienza e buona volontà siamo riusciti a costruire un’azienda che si fa apprezzare non solo per la qualità delle nostre birre ma anche per il modello di gestione che siamo riusciti a dare alla nostra impresa. Siamo fieri di poter rappresentare Messina attraverso le nostre buone pratiche nel mondo dell’imprenditoria di qualità”.

Il premio Industria Felix punta infatti a valorizzare le imprese che contribuiscono allo sviluppo economico del Paese, promuovendo una cultura d’impresa orientata alla trasparenza e alla crescita.

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