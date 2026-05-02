Industria Felix. Premio al Birrificio Messina per la stabilità finanziaria

Inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza

Il Birrificio Messina è stato insignito dell’Alta Onorificenza di Bilancio durante il 70° evento Industria Felix – L’Italia che compete.

Un appuntamento che punta a valorizzare e premiare le migliori aziende capaci di distinguersi per sostenibilità, stabilità finanziaria e innovazione. 79 le realtà del Centro Italia e delle isole selezionate quest’anno e tra queste la Cooperativa Birrificio Messina, scelta a seguito di una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza, in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno fiscale 2024.

L’evento, ospitato nella prestigiosa cornice di Palazzo Brancaccio a Roma, ha celebrato le imprese più virtuose sulla base di analisi oggettive di bilancio e indicatori economici.

La manifestazione, organizzata da Industria Felix Magazine, si conferma un punto di riferimento nazionale per valorizzare le realtà imprenditoriali più competitive.

Con questo riconoscimento, il Birrificio Messina entra a far parte delle migliori imprese performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente. “Un altro risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente negli stabilimenti del nostro birrificio – dichiara Mimmo Sorrenti, presidente della cooperativa. Con la nostra esperienza e buona volontà siamo riusciti a costruire un’azienda che si fa apprezzare non solo per la qualità delle nostre birre ma anche per il modello di gestione che siamo riusciti a dare alla nostra impresa. Siamo fieri di poter rappresentare Messina attraverso le nostre buone pratiche nel mondo dell’imprenditoria di qualità”.

Il premio Industria Felix punta infatti a valorizzare le imprese che contribuiscono allo sviluppo economico del Paese, promuovendo una cultura d’impresa orientata alla trasparenza e alla crescita.