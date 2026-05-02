Vigilia Messina – Milazzo, Feola: “Per noi sarà una semifinale da vincere”

Le parole del tecnico Vincenzo Feola alla vigilia dell'ultima di campionato del Messina in casa nel derby col Milazzo

MESSINA – Dalla sala stampa del Franco Scoglio mister Vincenzo Feola, al termine della rifinitura svolta dalla squadra, ha risposto alle domande dei giornalisti. Quella di domenica 3 maggio in casa sarà l’ultima partita tra le mura amiche della stagione, in caso che vado tutto per il meglio il Messina giocherà il playout in trasferta per ottenere la salvezza, sullo sfondo gli esposti di Reggina, Sancataldese e Acireale, che vorrebbero il Messina escluso dal campionato, ma anche lo spauracchio, per altre squadre di cui ancora non si sanno i nomi delle società, di accuse che sarebbero ben più gravi e che ancora la procura federale non ha mosso.

“Una semifinale da vincere per giocare la finale”

Nel frattempo mister Feola resta concentrato sulla partita di domenica: “Per noi è la partita importante, una semifinale da vincere per poi giocare la finale. L’ho messa in questi termini, dobbiamo pensare a quella del Milazzo come se dall’altra parte troviamo una squadra che si gioca i playout con noi e dobbiamo vincere. Sappiamo che il nostro risultato non basta, pensiamo a vincere noi, ma sicuramente sulla carta la partita meno difficile siamo noi. Loro giocano con il Savoia che punta a vincere il campionato, noi giochiamo col Milazzo già salvo. Pensiamo a noi stessi e a battere il Milazzo. Quando noi giochiamo e facciamo la partita va tutto bene, quando c’è un calo e la squadra si allunga o manda palla lontana sembra che arranchiamo perché la squadra si disunisce”.

Feola recupera tutti

Sul momento del gruppo, dentro e fuori cal campo aggiunge: “Abbiamo rabbia per la partita di Favara, dove prendiamo gol su rigore e il palo preso a Vibo Valentia. Noi con l’Igea ce la siamo giocata alla pari, con tutti ce la giochiamo. Gli episodi poi ci girano male e ci hanno condannato. È stata l’annata che ci ha caratterizzato così. La settimana che ci porta al Milazzo è stata tranquilla e siamo consapevoli che ci stiamo andando a giocare la salvezza. La squadra? Settimana scorsa perdiamo Roseti, Bosia e Clemente poco prima della partita, gli imprevisti ci sono. Oggi stanno bene e saranno tutti disponibili, anche questa settimana però vista la squalifica di Trasciani dovremo cambiare formazione”.

Il Milazzo viene al Franco Scoglio

Sull’avversario Milazzo dice: “Loro non avranno l’assillo del risultato e nulla da perdere. Verrano qui per fare la partita perché giocano contro il Messina, dimostrazione Lamezia e Igea, chi ci gioca contro fa sempre la partita”. Domenica ultima anche in casa al Franco Scoglio, su questo il mister chiosa: “Noi sicuramente dobbiamo regalare una gioia a noi stessi, questo è il nostro lavoro e la nostra vita. Poi vorremo dare una soddisfazione a società e tifosi, noi abbiamo bisogno della presenza della gente che ci dà stimolo ed entusiasmo in più. I tifosi con la presenza dei tifosi come a Lamezia hanno dimostrato quella marcia in più, sono più protetti e sicuri”.

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