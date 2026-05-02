 Elezioni Messina 2026, Dell'Utri a Messina per presentare la lista di Noi Moderati

Elezioni Messina 2026, Dell’Utri a Messina per presentare la lista di Noi Moderati

Redazione

Elezioni Messina 2026, Dell’Utri a Messina per presentare la lista di Noi Moderati

sabato 02 Maggio 2026 - 14:30

Con il sottosegretario anche gli onorevoli Romano e Corona, rispettivamente coordinatore nazionale e segretario provinciale del partito

MESSINA – Massimo Dell’Utri, recentemente nominato Sottosegretario al ministero degli Esteri, sarà a Messina per presentare la lista di Noi Moderati, il suo partito, al Consiglio comunale. L’appuntamento è per domani, domenica 3 maggio, alle ore 17 nella sede del comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra. (QUI TUTTI I CANDIDATI E LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE)

Noi Moderati, con Dell’Utri anche Romano e Corona

Con Dell’Utri ci saranno anche Saverio Romano e Roberto Corona, onorevoli rispettivamente coordinatore politico nazionale e segretario provinciale del partito. Sarà presente il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, insieme ad Alessandro Costa e Alessandro Cacciotto Presidenti del primo e terzo Quartiere. All’incontro parteciperanno anche i 32 candidati al Consiglio comunale e i candidati alle circoscrizioni.

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