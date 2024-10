Infarto. Ospedale di Patti primo in Italia per accessi tempestivi

Emerge dal rapporto Agenas

Nel 2023 il sistema ospedaliero ha fatto registrare un ulteriore aumento dei ricoveri, che tornano a essere quasi 8 milioni (312mila in più rispetto al 2022), in linea con i valori attesi sulla base della tendenza prepandemica, sia per i ricoveri urgenti sia per quelli programmati e diurni.

E’ quanto emerge dal rapporto 2024 di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

In area cardiovascolare aumenta dal 51% nel 2022 al 59% nel 2023 la percentuale di strutture con livelli di aderenza a standard di qualità alti o molto alti (valutazione mediante indicatori PNE treemap).

Aumenta la tempestività di accesso, entro i 90 minuti, all’angioplastica coronarica nei pazienti con infarto.

▪ La proporzione di PTCA effettuate entro 90’ ha superato nel 2023 la soglia del 60% prevista

dal DM 70/2015, passando da un valore mediano del 57% nel 2022 al 63% nel 2023.

▪ Le strutture ad alto volume (≥100 ricoveri STEMI/anno) che hanno garantito un tempestivo accesso

alla PTCA a più del 85% dei pazienti STEMI sono: Ospedale Barone Romeo di Patti (ME), Ospedale di Treviso, Ospedale del Cuore G. Pasquinucci (MS).