Influ Day 2025, il Papardo annuncia l’apertura del Centro vaccinale a Messina

Il direttore sanitario Cardia: "Vaccinarsi è uno strumento di prevenzione strategico e sicuro"

MESSINA – In occasione dell’Influ Day 2025, la giornata dedicata alla prevenzione vaccinale antinfluenzale che si celebra in tutta la Sicilia e anche a Messina, la direzione strategica dell’AO Papardo ha annunciato la prossima apertura del Centro vaccinale aziendale. Il dottor Paolo Cardia, direttore sanitario, ha dichiarato: “La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione strategico e sicuro per la popolazione e in particolare, per gli operatori sanitari, riducendo in modo sostanziale il rischio di acquisire pericolose infezioni e arginando la trasmissione di patogeni ai pazienti”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della vaccinazione antinfluenzale, strumento fondamentale di tutela della salute pubblica, e di incrementare le coperture vaccinali, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.