L'assessore Lagalla: A novembre riparte la Formazione, un traguardo raggiunto

“Ci sarà spazio per tutti i corsi che sono stati richiesti. Dopo l’avvio di tutti i progetti finanziati ci saranno somme da recuperare e potremo far scorrere le graduatorie. Ci sono soggetti che hanno rinunciato, altri che non ce la faranno a partire. La situazione esatta la vedremo fra qualche settimana ma ci saranno certamente risorse da ridistribuire”. Così l’assessore regionale Roberto Lagalla dichiara a Blogsicilia la ripartenza della Formazione sin da novembre

