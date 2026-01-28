 Droga al Cep, c'è un altro arresto dopo la retata

Droga al Cep, c’è un altro arresto dopo la retata

Alessandra Serio

Droga al Cep, c’è un altro arresto dopo la retata

mercoledì 28 Gennaio 2026 - 17:30

Uno degli indagati trovato con cocaina, crack e altro stupefacente. Adesso è ai domiciliari.

Messina – Aveva evitato le manette, ieri, il 25enne Vincenzo Delia. Coinvolto nell’operazione anti droga scattata ieri al Cep con 15 arresti della Polizia, il giovane figurava tra gli indagati ma secondo il giudice per le indagini preliminari non doveva essere arrestato.

La droga in casa

Quando gli agenti sono andati a bussare a casa sua ad effettuare la perquisizione contestuale all’avviso di garanzia, hanno però trovato diversi quantitativi di stupefacente e lo hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione di Delia sono stati ritrovati e sequestrati circa 100 grammi tra hashish e marijuana e circa 5 grammi rispettivamente di cocaina e crack. Rinvenuto anche un bilancino di precisione ed altro materiale solitamente usato per confezionare le dosi.

Il processo e i domiciliari

Il ragazzo, difeso dall’avvocato Ignazio Panebianco, è comparso davanti al giudice stamane per la direttissima ed è uscito dal “palazzaccio” con il braccialetto elettronico, in attesa della sentenza attesa per il prossimo 19 febbraio.

(foto d’archivio)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Retata antidroga al Cep, anche ragazzini tra i clienti. Tutti gli indagati
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED