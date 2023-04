"Insieme con la luce del cuore", lo spettacolo di solidarietà del Lions - Tempostretto

La terza circoscrizione Lions ha promosso lo spettacolo con il centro Helen Keller e l'Unione ciechi. Tantissimi gli artisti a partecipare

MESSINA – Solidarietà e spettacolo. La terza circoscrizione Lions ha promosso, insieme a realtà associative come il centro Helen Keller e l’Unione italiana ciechi, uno spettacolo di solidarietà dal titolo “Insieme con la luce del cuore”. L’iniziativa porta la firma di Maria Francesca Scilio e la storia, intervallata da diversi brani musicali, è andata in scena mercoledì scorso al cinema Lux. La trama è ispirata alla fondazione del Lions Club nei primi del ‘900, con protagonista l’uomo d’affari Melvin Kones e l’attivista sordocieca Helen Keller.

Dal loro incontro è nata la prima missione dei Lions a supporto dei diritti dei non vedenti e di questo parla lo spettacolo, scritto da Letizia Luca, che ha anche presentato l’evento, e che ha visto la direzione musicale e artistica di Elvira Marsico. A partecipare sono stati anche i Fikissimi Massimo Pulitanò, Katia Bevacqua, Marcello Fatato, Giovanna Genitori, Luisa Barbaro, Cosimo Milone, Argentina Sangiovanni, Giovanna Giuffrè, Francesca De Domenico, Renato Caldarera, Salvatore Dolci, la stessa Elvira Marsico, due musicisti non vedenti di grande talento come Diego Visalli e Pippo Portera, il giovane pianista Pierferdinando Orlandi, il gruppo di piccoli artisti “Argento Vivo”, composto da Davide Bucolo, Gaia e Diego Minasi, Mattia Fiorentino, Roberto Perucchini, Annagiulia Previti, Virginia Russo, Sibilla Bonaventura e Simona Venuti.

Ad impreziosire i vari momenti musicali ci hanno pensato i ballerini Elisa Giordano,Valeria Tinuzzo, Aurora Tinuzzo, Smeralda Ursoleo, Noemi Bommarito, Melania De Meo, Gabriele Cucinotta, Simona Federico e Marika Amendolia coreografati da Cettina Minutoli. Il brano finale “We are the world “ è stato arricchito dalle chitarre del presidente del Lions club Messina ionio, Giuseppe Ruggeri e dal socio Lions Ermanno Micheluzzi. A intervenire per i saluti iniziali il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente terza circoscrizione Lions Andrea Donsì, la presidente di zona 7, Anna Capillo, il presidente di zona 8, Isidoro Barbagallo e Maria Francesca Scilio, promotrice dell’iniziativa. I proventi della serata andranno utilizzati per l’acquisto di strumenti di prevenzione diagnostica e bastoni elettronici per non vedenti.