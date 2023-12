Instradart: con arte, musica e cultura la via Legnano riprende vita - Tempostretto

Promossa dall'assessorato alle Politiche giovanili e da numerose associazioni, l'iniziativa è in programma oggi fino alle 21

MESSINA – Instradart, ovvero arte, teatro, giocoleria in via Legnano. Oggi fino alle 21 la via Legnano si rivitalizza grazie agli artisti. Una via Legnano chiusa al traffico e l’evento natalizio durerà fino alle 21. Un momento di incontro tra l’arte e i cittadini, con gli artisti protagonisti nel raccontare la storia di Messina, portando in strada il proprio talento, in quel vicolo Cicala che ha resistito al terremoto del 1908.

Instradart

Gli organizzatori

Organizzata da diverse associazioni, insieme all’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata, l’iniziativa prevede estemporanee d’arte, live drawing e performance teatrali e musicali. A proporre l’idea sono stati l’Officina del Sole, il Centro Olistico Ka Nui, la Galleria Zancle Art Project, la Fumetteria “La Torre Nera”, Piccione Cornici e Stretto Crea. Presente anche Igers Messina, social media partner dell’evento. Il taglio del nastro è avvenuto con l’assessora Cannata, l’assessore Massimo Finocchiaro e l’artista Lelio Bonaccorso, tra gli altri.

Il programma

Instradart è caratterizzato da aree tematiche specifiche. Vere e proprie isole artistiche, in cui disegnatori realizzeranno le loro opere all’aperto. In contemporaena, guide turistiche specializzate e narratori del mistero faranno rivivere con i loro racconti storia, arte e segreti della città. Infine, performers teatrali metteranno in scena piccoli spettacoli, mentre musicisti suoneranno dal vivo e accompagneranno le esibizioni.

