Alla Scuola di Liberalismo il dialogo sul pensiero del filosofo psicoanalista contemporaneo

Annamaria Anselmo ha coordinato la decima lezione della Scuola di liberalismo promossa al Cospecs dalla Fondazione Luigi Einaudi. L’ordinaria di Storia della filosofia di Unime ha accompagnato i corsisti in un articolato approfondimento su uno dei temi più attuali del nostro tempo: il rapporto tra intelligenza artificiale, razionalità e libertà dell’uomo. La relatrice vanta un significativo percorso scientifico e accademico. Al centro dell’incontro il volume “La tirannia dell’algoritmo, libro-intervista al filosofo e psicoanalista contemporaneo Miguel Benasayag“, nel quale viene affrontata una questione fondamentale: il rischio di un’esistenza nella quale l’uomo finisca per funzionare senza pensare e agire senza esercitare pienamente la propria libertà di scelta.

Ia, vantaggi e rischi

I vantaggi e i rischi dell’intelligenza artificiale sono stati i temi di fondo dell’incontro, che la docente ha analizzato attraverso una serie di interrogativi: Siamo diventati esseri umani che si comportano come “macchine in pausa”? Quale impatto produce questa trasformazione sull’individuo e sulla società? Può una macchina sostituire l’uomo? Domande che richiedono, secondo la relatrice, una risposta innanzitutto filosofica. Non si tratta, infatti, di demonizzare l’intelligenza artificiale né, al contrario, di considerarla una sorta di strumento salvifico, capace di condurci automaticamente verso una condizione di maggiore felicità. Occorre piuttosto interrogarsi sulla natura della razionalità, sul significato della ragione e della logica e sui metodi attraverso i quali l’uomo conosce e interpreta la realtà.

La riflessione di Anselmo su Benasayag

Richiamando le riflessioni di Benasayag, la professoressa Anselmo ha illustrato la crisi della razionalità occidentale, soffermandosi in particolare su due differenti modelli: una razionalità storico-sistemica, legata alla tradizione filosofica, e una razionalità di tipo matematico, sviluppatasi con la nascita della scienza moderna e progressivamente orientata alla misurazione, al calcolo e alla comprensione della realtà attraverso modelli quantitativi. È proprio quest’ultima impostazione, secondo il percorso critico richiamato nel volume, ad aver favorito una visione del mondo fondata sul dominio e sulla manipolazione della realtà. La digitalizzazione contemporanea, basata sulla matematizzazione dei processi, rischia di riproporre una concezione nella quale tutto appare conoscibile, misurabile e calcolabile.

La rivoluzione digitale sembra tuttavia aver riportato in primo piano una visione più rigidamente matematizzata del mondo. Anche le scienze della vita, dalla neurologia all’immunologia e alla biologia, hanno progressivamente fatto ricorso al linguaggio dell’informazione e dei circuiti di scambio. In questa prospettiva, il cervello rischia di essere rappresentato come un dispositivo di elaborazione delle informazioni, secondo un’analogia sempre più stretta tra funzionamento biologico e funzionamento delle macchine. È questo, nella lettura di Benasayag proposta durante la lezione, uno degli aspetti più problematici del nostro rapporto con il digitale: ridurre la complessità dell’essere vivente a un sistema di informazioni significa rischiare di smarrire la dimensione incarnata, relazionale e irriducibile dell’esperienza umana.

Dall’incontro un invito: no alle contrapposizioni

Ma l’intelligenza artificiale deve essere condannata o esaltata? La questione, ha sottolineato la professoressa Anselmo, non può essere affrontata attraverso contrapposizioni semplicistiche. Lo sviluppo tecnologico ha prodotto risultati importanti e ha dato vita anche a orientamenti che hanno cercato di mettere la cibernetica e le tecnologie dell’informazione al servizio dell’emancipazione individuale e collettiva. Le grandi trasformazioni scientifiche e culturali avrebbero dovuto rappresentare un antidoto all’iper-razionalismo e favorire un diverso modo di rapportarsi alla realtà. Tuttavia, secondo la riflessione proposta, questo cambiamento non si è pienamente realizzato. La questione diventa quindi anche epistemologica: riguarda il modo in cui produciamo conoscenza, interpretiamo il mondo e attribuiamo significato all’esperienza.

Focus sui rischi cognitivi

Non si possono negare le numerose opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Ma proprio questa crescente delega di funzioni solleva un interrogativo fondamentale: affidandoci sempre più agli strumenti tecnologici, rischiamo di compromettere alcune nostre capacità cognitive? L’eccessiva dipendenza dalle macchine può provocare una sorta di atrofia di determinate funzioni cerebrali, riducendo progressivamente l’esercizio del pensiero autonomo e della capacità critica? Il problema, dunque, non è soltanto ciò che l’intelligenza artificiale è in grado di fare, ma soprattutto ciò che l’uomo rischia di non fare più perché ha delegato alla macchina una parte sempre maggiore delle proprie attività. Da qui l’invito a sviluppare un atteggiamento situazionale, capace di valutare ogni innovazione nel suo concreto contesto di applicazione, senza accettazioni acritiche e senza pregiudiziali rifiuti. Occorre, in altri termini, individuare anche spazi di disfunzionamento rispetto a un sistema tecnologico che tende a presentarsi come onnipotente e inevitabile.

Scuola di liberalismo, i prossimi appuntamenti

La risposta suggerita dalla riflessione di Benasayag, ripresa dalla professoressa Anselmo, non consiste necessariamente nell’arrestare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma nel rafforzare le capacità dell’essere umano di comprenderla, governarla e utilizzarla consapevolmente. Leggere, studiare, scrivere, approfondire la storia e arricchire il proprio linguaggio diventano, in questa prospettiva, strumenti indispensabili per preservare il pensiero critico e l’autonomia individuale. Non bisogna rinunciare alla tecnologia, ma evitare che sia la tecnologia a sostituirsi progressivamente alla nostra capacità di pensare e scegliere. Il prossimo appuntamento con la Scuola di liberalismo 2026 è fissato per il 3 dicembre, quando sarà il professor Maurizio Ballistreri a tenere la successiva lezione.

Fulvio Arena, tirocinante di giornalismo all’Università degli studi di Messina