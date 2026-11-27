Domani nel cuore del borgo sarà inaugurato il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Ma l'associazione si propone di animare e valorizzare il villaggio

MESSINA – Sette donne, unite dal legame con il proprio territorio e con il proprio villaggio, hanno fondato l’associazione “La Zagara di Pezzolo – Radici e futuro APS”. L’obiettivo è di prendersi cura, valorizzare e contribuire a migliorare il villaggio attraverso iniziative come quella che si terrà sabato 28 novembre alle 16. Sarà inaugurata, infatti, la Panchina Rossa, simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Panchina Rossa “simbolo di denuncia e memoria”

Un progetto “simbolico”, ha spiegato l’associazione, che “nasce per ricordare e sensibilizzare sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne, ma che vuole anche trasmettere un messaggio più ampio e universale: quello della non violenza, dell’amore e del rispetto per ogni essere umano, per la natura, per i beni comuni e per la vita in tutte le sue manifestazioni. La Panchina Rossa vuole essere, dunque, non soltanto un simbolo di denuncia e di memoria, ma anche un invito a fermarsi, riflettere e riscoprire il valore dei sentimenti autentici, della gentilezza, della cura e del rispetto verso tutto ciò che ci circonda”.

Le sette fondatrici della nuova realtà presente a Pezzolo sono Valeria Luppino, Angelica Gullifa, Sandra Carbone, Giovanna Basile, Rosalba Micalizzi, Tania Iurianello ed Emanuela Luppino. La presidente Valeria Luppino ha sottolineato il valore della collaborazione con le altre realtà attive sul territorio. Il riferimento è alla Trinacria Theatre Company di Mariagrazia La Fauci e ai giovani del gruppo Sentiero Bettaci.