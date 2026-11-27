Il 1. dicembre inizia l'inverno meteorologico

Mancano davvero pochi giorni all’inizio dell’inverno meteorologico che arriverà martedì 1 dicembre. E dopo settimane da clima primaverile e temperature molto elevate per la stagione (la scorsa settimana si sono superati i +30°C), aria un po’ più fredda si sta per versare sul Mediterraneo. Un solido blocco anticiclonico continua a dominare le alte latitudini europee, con un robusto campo di alta pressione saldamente ancorato sul Nord Europa e sulla Scandinavia. Questa configurazione, tipica delle fasi di blocco, costringe il flusso perturbato a scorrere a latitudini più meridionali e favorisce il distacco di masse d’aria più fresche e instabili dal flusso principale. È proprio in questo contesto che una goccia fredda, isolatasi sul basso Tirreno, si prepara a muoversi progressivamente verso lo Ionio, determinando un peggioramento localizzato ma significativo sulla Sicilia nord-orientale.

Sabato la goccia fredda posizionerà il proprio centro di massa sul basso Tirreno, con il minimo depressionario in lento spostamento verso est-sudest. Le correnti umide e instabili da NW interesseranno in modo particolare il versante tirrenico del Messinese e l’area dello Stretto. Si prevedono piogge e rovesci sparsi già dalla mattinata, con una maggiore intensità nel pomeriggio, quando non mancheranno isolati temporali, anche con qualche chicco di grandine piccola. I fenomeni risulteranno più frequenti e organizzati tra la fascia costiera tirrenica messinese e lo Stretto di Messina, mentre sull’area ionica a sud di Alì l’impatto sarà generalmente più attenuato. Nella nottata successiva, fra sabato e domenica. si assisterà a una graduale attenuazione dell’attività precipitativa, con residui rovesci sempre più isolati.

Domenica la depressione proseguirà la sua traslazione verso lo Ionio orientale e la Grecia. Sul Messinese si instaurerà così un deciso richiamo di correnti settentrionali, con venti sostenuti di Tramontana che spazzeranno il cielo, determinando un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le ultime piogge isolate potranno ancora interessare la mattinata, soprattutto tra la costa tirrenica e i rilievi dei Nebrodi, prima di esaurirsi definitivamente.

Sabato 28 novembre 2026

Al mattino cielo dal parzialmente nuvoloso al molto nuvoloso, con piogge sparse fra la costa tirrenica e lo Stretto di Messina, inframezzate da schiarite e spazi soleggiati. Ma nel pomeriggio, con lo scendere di latitudine della goccia fredda, il maltempo andrà ad intensificarsi sulla costa tirrenica e nello Stretto, con piogge e rovesci sparsi, non mancherà neanche qualche veloce temporale, seguito da raffiche di vento da NW. Sulle cìme dei Nebrodi si potrà vedere qualche fiocco, dai 1600 metri. Temperature in diminuzione dal pomeriggio/sera, con una massima giornaliera di non oltre +17°C +18°C e una minima pronta a scendere sotto i +13°C. Venti pronti a ruotare da W-NW a NW moderati e rafficati, con rinforzi sulle Eolie. Mari da poco mossi a mosso il Tirreno, molto mosso a largo in serata.

Domenica 29 novembre 2026

Al mattino le ultime piogge isolate potranno ancora interessare la costa tirrenica, lo Stretto e i rilievi dei Nebrodi, prima di esaurirsi gradualmente. Nel corso della giornata arriveranno schiarite sempre più ampie, fino a cieli poco nuvolosi o sereni entro sera, accompagnate da un rinforzo della tramontana. Atteso anche un drastico miglioramento della visibilità orizzontale, mentre l’umidità scenderà al di sotto del 60-50 %. La temperatura massima non supererà i +17°C, mentre la massima sarà sui +13°C +14°C. Mari da poco mossi a mossi, molto mosso il Tirreno da Capo Milazzo fino a tutto il litorale nebroideo.

Tendenza per la prossima settimana

Ci aspetta una settimana dinamica anche se la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti orientali, favorendo un incremento delle nubi, con rischio di precipitazioni, più nei settori ionici. Martedì sembra arrivare un po’ di pioggia pure sul messinese. Mentre per il proseguo di settimana bisognerà attenzionare nuovi minimi in formazione sul Mediterraneo.