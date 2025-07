Intervento salvavita al Papardo, 42enne soccorso dopo la lesione del fegato

In emergenza e con un approccio multidisciplinare, i medici sono riusciti ad arrestare l'emorragia

MESSINA – Grazie all’intervento tempestivo in emergenza dell’equipe di Radiologia Interventistica dell’Azione Ospedaliera Papardo è stato salvato un 42enne che, per cause accidentali in un incidente autonomo, aveva riportato rottura del fegato e concomitante contusione renale.

L’intervento immediato ha avuto inizio al Pronto Soccorso dove i medici, supportati dagli anestesisti, sono intervenuti prontamente nella stabilizzazione del paziente che versava in condizioni precarie per il trauma subito. Ciò ha consentito all’equipe di Radiologia Interventistica di agire tempestivamente per l’embolizzazione arteriosa dei rami epatici compromessi che causavano anemizzazione repentina.



L’intervento di embolizzazione effettuato mediante l’utilizzo di microspirali è riuscito integralmente nell’arrestare l’emorragia; l’assistenza anestesiologica sul posto ha consentito, in soli 24 ore, al ripristino delle condizioni ottimali per il ricovero in degenza.

Tale evento, avviato dall’equipe sanitaria, coordinata dalla dott.ssa Simona Caloggero e composta da due giovani e promettenti radiologi, la dott.ssa Alessia Romeo ed il dott. Pietro Pitrone, ha rappresentato l’espressione di collaborazione ed efficienza multidisciplinare mirata alla cura della paziente.



Il dott. Mastroeni Giampiero, direttore del dipartimento dei Servizi come dell’Uoc di Radiologia e Radiologia Interventistica insieme al direttore responsabile facente funzioni, dott. Giuseppe Leto, entusiasti della presa in carico multidisciplinare, mirano ad un coinvolgimento sempre più ampio al fine di proporsi polo di emergenza urgenza della zona nord della città.