VIDEO Polizia locale, a Taormina giorno di festa e di bilanci

TAORMINA – Celebrata con una solenne cerimonia in cattedrale e in piazza Duomo la festa di S. Sebastiano, patrono della Polizia locale. La funzione religiosa è stata presieduta dal parroco, mons. Carmelo Lupò. Oltre al sindaco di Taormina, Mario Bolognari e al comandante della Polizia locale Agostino Pappalardo, sono intervenuti i primi cittadini di Giardini Naxos e Castelmola, Nello Lo Turco e Orlando Russo e il sindaco della Città metropolitana, Cateno De Luca. Nel corso della cerimonia in piazza,

sono stati conferiti dal sindaco Bolognari encomi al vicecomandante della Polizia locale Daniele Lo Presti, agli ispettori Alfio Puglia, Francesco Lo Turco ed Epifanio Cacopardo ed al comandante della Polizia metropolitana, Antonino Triolo. Un momento solenne, segno della presenza e del lavoro delle istituzioni nel territorio. Sono stati altresì resi noti i dati dell’attività svolta dalla Polizia locale di Taormina nel 2018.

Daniele Lo Presti

Abbiamo fatto il punto con il commissario e vicecomandante Daniele Lo Presti, in forza dall’1 settembre 2017, dopo 10 anni di attività nella Polizia locale di Milano. Risultati ragguardevoli, nonostante l’esiguo numero di uomini a disposizione, dovuto alla condizione di predissesto dell’ente locale.

Nonostante ciò sono stati fatti notevoli passi in avanti nell’ambito della polizia giudiziaria, dell’infortunistica stradale e della lotta all’abusivismo commerciale, puntando a migliorare costantemente la presenza sul territorio e affinare le tecniche di prevenzione e repressione della illegalità.