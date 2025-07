Intrappolato 5 giorni in cima ad un albero, gatto salvato da un giovane a Giammoro

Secondo Roberto Caruso che lo ha salvato il micio aveva cercato rifugio in alto per sfuggire a maltrattamenti

Pace del Mela – E’ rimasto per cinque giorni intrappolato in cima ad un albero, ad almeno tre metri d’altezza. E sono stati cinque giorni durissimi per il gatto di Giammoro protagonista, perché la sua disavventura è avvenuta nel clou del periodo di caldo record, senza cibo né acqua.

Giorni a miagolare, ore ed ore ad esprimere il suo terrore e indebolimento, incapace di tornare a terra. Prima che potesse finire male il suo grido d’aiuto è però stato raccolto da un ragazzo del posto, che è riuscito a salvarlo. Il micio è ora tornato in libertà, al sicuro.

Miagolii ignorati da tutti, tranne che da uno

“Non potevo ignorarlo – racconta Roberto Caruso, il ragazzo di Pace del Mela che ha messo in salvo il micio – l’ho visto intrappolato tra i rami disperato, non riusciva a scendere. Era troppo in alto perché potessi arrivarci con una scala adeguata, ho provato inutilmente con quel che avevo a disposizione. Ho tentato di attirarlo a terra con acqua e cibo, ma anche così niente. Alla fine, dopo cinque lunghi giorni ho cercato aiuto tra le istituzioni e l’ho trovato”.

Gatto maltrattato?

Roberto si è infatti presentato alla caserma dei Carabinieri della stazione di Giammoro che hanno a loro volta avvisato i Vigili del fuoco. In poco tempo i pompieri hanno raggiunto il gatto e lo hanno portato in sicurezza.

“Non so se avesse un padrone, ho notato che non ha collare- spiega Roberto – temo però che abbia cercato rifugio in alto perché vittima di maltrattamenti. Più lo invitavo a scendere, infatti, più terrorizzato si arrampicava verso la cima dell’albero, sempre più in difficoltà e rischiando parecchio”.