 "Io pago la sosta e altri parcheggiano come vogliono"

Segnalazione WhatsApp

giovedì 16 Ottobre 2025 - 18:41

La segnalazione di un lettore al nostro contatto WhatsApp 3668726275

Segnalazione WhatsApp al 3668726275: “Ma è normale che io tutti i giorni pago moneygo e altri ostruiscono il passaggio dei pedoni e dei diversamente abili bloccando anche la mia auto e tutti i giorni sono impuniti? Ma fate dei servizi a sorpresa sullo stato delle nostre strade di finte piste ciclabili. Premetto che è solo a scopo civile e senso civico quello che insegno ai miei figli in una realtà dove si conosce poco e ci sono pochi esempi. Grazie per quello che farete.”

