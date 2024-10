Ipotesi Campagna presidente dell’Amam e Grillo all’Atm

Impazzano le voci a Palazzo Zanca in vista del rimpasto di Giunta e dei cambiamenti nelle partecipate a Messina. Tra scenari siciliani e nazionali

MESSINA – “La revisione riguarda Giunta e partecipate. L’obiettivo è quello di avviare un nuovo corso entro dicembre”. Da Amam ad Atm, Federico Basile ha appena chiesto le dimissioni del Cda dell’azienda del trasporto pubblico locale. Il giorno dopo l’incontro politico con il leader Cateno De Luca a Fiumedinisi, il sindaco di Messina preannuncia una nuova fase per l’amministrazione comunale. Nel frattempo, impazzano le voci a Palazzo Zanca. Un’ipotesi è quella di affidare a Giuseppe Campagna, ora presidente di Atm e Asm (Azienda servizi municipalizzati) di Taormina, la presidenza dell’Amam. In ogni caso, Basile dovrà pescare e scegliere il nuovo Cda tra chi si è candidato. In totale una quarantina.

Magari sarà solo gossip politico, chissà. Di sicuro, l’Amam desta più attenzioni a causa della complicata gestione della crisi idrica. Una gatta da pelare, quella della guida della partecipata nell’occhio del ciclone, da affidare a una personalità forte e che ha la piena fiducia di De Luca e Basile. Alla presidenza di Atm dovrebbe andare una componente del Consiglio d’amministrazione: l’avvocata Carla Grillo.

Chi sostituirà l’assessore Currò? A livello nazionale Castelli e Gallo trattano con il centrodestra

Top secret, invece, il nome di chi sostituirà l’assessore Pietro Currò nella Giunta. C’è chi insiste sul nome dell’ex presidente Amam Loredana Bonasera ma potrebbero esserci soprese. Da parte sua, Laura Castelli, l’ex sottosegretaria all’Economia, ora folgorata sulla via di Fiumedinisi, da presidente di Sud chiama Nord si occuperà dello scenario nazionale. L’obiettivo, assieme al deputato Francesco Gallo, è gestire il dialogo crescente con il centrodestra. A livello siciliano, per alimentare il fronte anti Schifani, non si può non costruire qualcosa con l’europarlamentare Marco Falcone e il nuovo trio delle “meraviglie” Lombardo, Lagalla e Micciché. Anche se dialogare con un centrodestra “senza Schifani e Musumeci” sembra piuttosto singolare e velleitario.

Articoli correlati