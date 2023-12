Irccs Bonino Pulejo e Avis Messina insieme per la donazione in memoria di Gaetano Alessandro - Tempostretto

A un anno dalla sua scomparsa, il centro neurolesi e diverse associazioni organizzano una raccolta straordinaria al Piemonte per lunedì 11 dicembre

MESSINA – L’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo e Avis provinciale di Messina hanno organizzato una giornata per la raccolta straordinaria di sangue che si terrà lunedì 11 dicembre presso l’ospedale “Piemonte”, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. La giornata, in collaborazione con le associazioni Donare è Vita e Fasted, è dedicata, ad un anno dalla scomparsa, alla memoria di Gaetano Alessandro, che da paziente trapiantato, è stato testimone vivente e instancabile della cultura della donazione di organi e tessuti.

Presente anche il liceo “Seguenza”

A dare un contributo alla sensibilizzazione sul tema della donazione, oltre ad alcuni alunni del Liceo Seguenza, saranno presenti anche alcune giornaliste della stampa messinese, che indossando il fiocchetto o le scarpe rosse, simboli del No alla violenza sulle donne, con un grande gesto di solidarietà e generosità verso il prossimo, doneranno il loro sangue nella speranza che in tanti, come loro, accorrano lunedì al Piemonte, per fare altrettanto.

“Aiutare gli altri è il regalo più bello da fare a noi stessi”

Grazie alla sensibilità della direzione strategica, del commissario straordinario Vincenzo Barone, del direttore amministrativo, Maria Felicita Crupi e di quello sanitario Giuseppe Rao, l’Irccs, ancora una volta si adopera per far fronte all’emergenza sangue spesso ricorrente in città. Le dottoresse Francesca Anastasi, della direzione medica, Lorenza Mazzeo, anestesista, e Giovanna Mangano, dell’Avis, aspettano chiunque tra i 18 ed i 59 anni vorrà presentarsi per eseguire gli esami clinici pre donazione o per donare. Donare il sangue può salvare una vita, forse anche la nostra, ognuno di noi, un giorno potrebbe essere ricevente. Aiutare gli altri, a volte, è il regalo più bello che possiamo fare a noi stessi.

Articoli correlati