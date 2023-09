Irene Muscarà, un'attrice messinese a Venezia per il film "Comandante" - Tempostretto

Interpreta un'infermiera nella storia con al centro Salvatore Todaro, che salvava i nemici di guerra dopo averli affondati. Il protagonista è Favino

Irene Muscarà nel cast del film “Comandante” di Edoardo De Angelis e con Pierfrancesco Favino. L’attrice messinese, dalla solida formazione teatrale, dagli inizi a Messina all’approdo a Mosca (dal 2007 al 2018) e poi il ritorno in Italia, è reduce dal red carpet alla Mostra del cinema di Venezia. E non nasconde la sua soddisfazione: “Interpreto una delle tre infermiere che salutano i marinai che stanno per imbarcarsi. Queste donne capiscono che molto probabilmente questi uomini non torneranno, che la guerra è una cosa terribile e che ognuno di questi ragazzi lascia o la mamma, la sorella, la fidanzata, una figlia. È un piccolo ruolo ma attraverso il quale ho cercato di esprimere l’orrore della guerra anche da un punto di vista femminile”.

“Comandante” racconta la storia di Salvatore Todaro, alla guida del sommergibile “Cappellini” della Regia marina nell’anno 1940. In primo piano la sua scelta rischiosa di salvare 26 membri dell’equipaggio nemico, dopo averlo affondato, portandoli a bordo contro ogni protocollo e contro il parere dei suoi superiori.

Spiega Muscarà (foto di scena di Enrico De Luigi): “Quella sul set è stata sicuramente un’esperienza forte. Conoscevo la fama di Todaro, anche lui come me nato a Messina. Mi sono trovata benissimo con il regista Edoardo De Angelis e credo che il messaggio di umanità che il film esprime sia più che mai necessario. E attuale. Anche nelle situazioni più atroci bisogna provare a restare umani, come dice il comandante, magnificamente interpretato da Favino”.

Gli inizi con il Teatro dei Naviganti

Grazie al Teatro dei Naviganti, un’Irene ancora liceale scoprì la passione per il teatro. Dopo la laurea in Lingue a Milano, allora, arrivò la scelta decisiva: quella di studiare arte drammatica in Russia. Nel 2007, venne accettata al Gitis, l’antica e prestigiosa Università russa di Arti teatrali. Nel 2019, invece, è stata nel cast della serie “I know this much is true”, diretta da Derek Cianfrance, con Mark Ruffalo.

Sul palcoscenico, invece, ha portato in scena quest’anno “Il ritorno”, liberamente ispirato al romanzo “Tutto scorre…” di Vasilij Grossman.

Articoli correlati