Irruzione in bici e aggressione al Policlinico, libero il 56enne

L'uomo ha l'obbligo di dimora. "Ero teso e depresso", ha detto al giudice

Messina – E’ libero il cinquantaseienne fermato per aver dato in escandescenze al pronto soccorso del Policlinico di Messina, ferendo lievemente un’infermiera. L’uomo è comparso davanti alla giudice Gulino che ha convalidato l’arresto operato dalla Polizia ma ha detto no ai domiciliari, chiesti dal pubblico ministero. L’uomo è quindi libero ed ha solo l’obbligo di dimora. E’ stato difeso dall’avvocato Pietro Venuti, che ha spiegato la reazione dell’uomo con uno stato di forte tensione e depressione.

Irruzione in bici

L’episodio è avvenuto venerdì sera: l’uomo è entrato nella camera calda del pronto soccorso con la bicicletta, ferendo a un gomito l’infermiera che aveva provato a bloccarlo e scagliandosi contro il personale della sicurezza intervenuto a riportare la calma. Dopo essersi avventato contro alcuni oggetti, il 56enne ha scagliato a terra uno degli addetti e ne ha morso alla gamba un altro.

Arresto e convalida

Alla fine è tornata la calma e l’infermiera è stata medicata e refertata con cinque giorni di prognosi, mentre le Volanti hanno portato l’uomo in caserma, in attesa di comparire davanti al giudice, accompagnato dall’avvocato Venuti che ha chiesto ed ottenuto per lui la liberazione.