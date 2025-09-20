Messina. Irrompe in bici al pronto soccorso e inveisce contro il personale

L'uomo ha dato in escandescenze colpendo una infermiera. Aggressione ripresa dalle bodycam

Ennesima aggressione al pronto soccorso del Policlinico ai danni del personale medico e paramedico. La scena è stata immortalata dalla bodycam in dotazione degli operatori.

A farne le spese è stata una infermiera, colpita al gomito durante la colluttazione nata dopo l’ingresso in PS di un uomo in bicicletta. In attesa da ore, intorno alle 20.30 l’uomo, visibilmente agito, ha approfittato dell’apertura della camera calda per l’ingresso di un’ambulanza in codice rosso e ha fatto letteralmente irruzione all’interno con la bici.

Irruzione in bici

Un volta all’interno ha scagliato il mezzo a due ruote contro i metronotte e ha cominciato ad inveire con il personale. Impossessatosi di un’asta reggiflebo l’ha lanciata in aria colpendo anche un monitor multiparametrico. Nel frattempo gli operatori si sono subito premurati di mettere in sicurezza i pazienti presenti in quel momento al triage. Nella colluttazione l’infermiera è stata colpita al gomito, ne avrà per cinque giorni.

Body cam in azione

Il personale ha attivato le bodycam, non solo l’infermiera colpita ma anche alcuni colleghi e ciò per consentire una visione dell’accaduto sotto più angolazioni. L’uomo è stato bloccato dalla polizia e adesso si trova in stato di fermo.



“Da oggi nessuna aggressione potrà restare impunita. Esprimo la mia solidarietà all’infermiera coinvolta – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito– e a tutto il personale in turno che si è trovato a dover fronteggiare questa spiacevole situazione. Le bodycam hanno funzionato e sono di straordinaria utilità all’autorità giudiziaria per ricostruire in modo fedele quanto accaduto”.