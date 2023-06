Iscrizioni record per il primo “Sicily Beach & Volley Camp” - Tempostretto

Numerosi gli atleti che giungeranno sulla riviera tirrenica per vivere l'esperienza del Camp di Beach & Volley. Tra gli ospiti di rilievo anche il milazzese Daniele Sottile. Il dirigente Carmelo Mazza: "Opportunità di lavorare con grandi Campioni"

VILLAFRANCA TIRRENA – E’ un momento magico per lo sport e la pallavolo messinese. Manca ormai poco, infatti, alla conferenza stampa – prevista mercoledì 5 luglio – in cui verrà presentato ufficialmente il “Sicily Beach & Volley Camp 2023”. A Villafranca Tirrena 37 atleti avranno modo di confrontarsi per quattro giorni con tante personalità di spicco della pallavolo italiana: coach Romano Giannini, allenatore in seconda di Civitanova, Lucia Bosetti, Daniele Sottile ed Enrico Diamantini, atleti di rilievo nazionale ed internazionale.

Un record di partecipazione per quella che è la prima edizione del Camp organizzato dalla Sicily Beach Volley School; una novità in tutta la Sicilia. I 37 atleti si destreggeranno in allenamenti in spiaggia al Sicily Beach Center di Villafranca Tirrena; si passerà poi in palestra per l’allenamento di pallavolo “indoor” presso la palestra “Graziella Campagna” di Saponara.

Non solo sport ma anche una piccola vacanza. Quando non impegnati negli allenamenti, i partecipanti potranno godersi un po’ il mare o la piscina; previsto del tempo da dedicare al riposo in albergo o per partecipare alle serate danzanti organizzate in un noto locale del luogo. Prevista anche una giornata di escursione alla volta della riviera jonica; in questa occasione, l’opportunità di valorizzare già subito quanto imparato attraverso la partecipazione ad un torneo sulla spiaggia

Carmelo Mazza, dirigente della Sicily: “Opportunità di lavorare con grandi Campioni”

“È un’esperienza che da anni volevamo organizzare – spiega Carmelo Mazza, dirigente della Sicily Beach Volley School; con Romano (Giannini, ndr) erano anni che ne parlavamo e quest’anno è realtà. Io l’ho fatta quando ero piccolo ed è giusto che i ragazzi di oggi abbiano la stessa opportunità di lavorare con grandi campioni. Non tutti hanno la possibilità di andare a farli fuori, dove sono ormai consuetudine; per questo era importante organizzare un evento del genere in Sicilia per la prima volta”.

Carmelo Mazza, da quest’anno dirigente della Sicily BVS e organizzatore del Camp

Attività sportive ma anche tante iniziative dedicate al tempo libero: “Per quattro giorni i partecipanti al Camp dovranno vivere il loro sogno nel cassetto; vivranno esperienze sportive qualificanti con atleti che hanno girato i campi di tutto il mondo. Si lavorerà con una mentalità diversa e metodi di allenamento differenti rispetto al solito. Ma non mancherà il divertimento e lo stare insieme: “Le attività ludico e ricreative faranno parte del Camp; si andrà a mare, in piscina e sono previste anche serate di musica e divertimento. Quattro giorni di relax e spensieratezza”.

Il programma del Sicily Beach & Volley Camp 2023

Il Camp inizierà con la conferenza stampa di presentazione degli ospiti e dello staff mercoledì 5 luglio alle ore 11. Nel pomeriggio i primi allenamenti di Volley e Beach Volley in due gruppi separati, a cui seguirà una serata musicale.

Nella giornata di giovedì 6 luglio allenamenti mattutini e pomeridiani; si alterneranno due gruppi che avranno la possibilità di praticare sia il Volley che il Beach Volley. Nel mezzo la possibilità di godersi del tempo libero.

Venerdì 7 luglio prevista l’escursione a Taormina. Arrivo in mattinata al “Lido di Naxos” dove si potrà prendere parte al torneo di Beach Volley. Pranzo a Taormina e nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare il Teatro Greco di Taormina, la Villa Comunale. Alle 18 previsto il rientro a Villafranca Tirrena.

Sabato 8 luglio giornata finale del Camp, ma ci sarà tempo per gli ultimi allenamenti la mattina. Dopo il pranzo, pomeriggio libero e alle ore 16 momento di chiusura e saluti presso il Sicily Beach Center.

