 L'isola ecologica di Gravitelli sarà automatica e aperta h 24

Marco Ipsale

sabato 28 Febbraio 2026 - 07:30

A breve lo stesso servizio sarà disponibile anche in una nuova isola ecologica a Maregrosso

Un nuovo passo avanti nella gestione dei rifiuti. L’isola ecologica di Gravitelli sarà la prima automatica e aperta h 24. Nell’ultimo giorno in carica, il sindaco Federico Basile e la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, hanno illustrato il funzionamento dei nuovi cassonetti “smart” che permetteranno il conferimento dei rifiuti tramite tessera.

Le prove tecniche a Gravitelli sono state concluse con successo e i dispositivi sono pronti a entrare in funzione. Il nuovo sistema consentirà ai cittadini di accedere alla struttura tramite una tessera che farà alzare la barra elettronica e utilizzare i contenitori in modalità automatizzata, garantendo un servizio disponibile h 24.

Come funzionerà il sistema

La stessa tessera dovrà essere poggiata sul contenitore del rifiuto differenziato. Una volta riconosciuto dall’impianto, si potrà sbloccare il contenitore e inserire il materiale differenziato tramite l’uso di una pedaliera.

“Non abbiamo più scuse”, ha detto il sindaco Basile, evidenziando come la possibilità di conferire h 24 miri a facilitare ulteriormente la partecipazione dei messinesi. Questo sistema rappresenta un tassello per superare l’attuale 61 % di raccolta differenziata e puntare con decisione all’obiettivo del 65 %.

Istruzioni e rilascio delle tessere

I test tecnici sono conclusi ma il servizio non è ancora accessibile al pubblico. Le modalità per richiedere la tessera e tutte le istruzioni operative per l’utilizzo verranno comunicate con un aggiornamento ufficiale nelle prossime settimane attraverso i canali istituzionali di Messina Servizi.

Il piano di espansione

La programmazione tecnica è già definita e il prossimo passo riguarderà una nuova isola ecologica a Maregrosso. Insieme a quella di Gravitelli, queste saranno le prime isole ecologiche intelligenti della città a restare operative giorno e notte, trasformando così il rapporto tra cittadini e centri di raccolta.

